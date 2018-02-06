Министр обороны отказался обсуждать дедовщину

Андрей Равков ответил отказом на предложения Анатолия Лебедько и Юрия Губаревича провести круглый стол по проблеме дедовщины в армии, создать группу для работы над изменениями в законе об армии и присвоить Суворовскому военному училищу имя Тадеуша Костюшко.

«Нашим генералам тяжело выбираться из советского прошлого. Нет ни воли, ни желания, ни давления снизу, ни запроса сверху. Министерство обороны остается закрытым военным объектом со сторожевыми вышками и казармой, вдоль которой с автоматом ходит бдительный Равков. Лучшим средством борьбы с дедовщиной генерал считает минимум информации, просачивающейся из его ведомства. Ну что ж, с такой стратегией остается только ждать очередного скандала, и, увы, очередной глупой, бессмысленной смерти», — заключил глава Объединенной гражданской партии.