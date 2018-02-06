Лукашенко назначил нового помощника президента
Еще одно кадровое решение принял во вторник, 6 февраля, принял сегодня Александр Лукашенко.
Указом главы государства Николай Латышенок назначен помощником президента по общим вопросам.
|
Для справки:
Николай Латышенок родился в 1964 году в деревне Заборье (Миорский район).
После срочной службы в армии поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое окончил в 1988 году. В 2011-м получил диплом Академии управления при президенте.
С 1988 по 1993 год Николай Латышенок проходил службу в Вооруженных силах на территории Казахстана, а затем до 1995 года в пограничных войсках Беларуси.
В том же году перешел в Службу безопасности президента. Здесь он прошел путь от старшего офицера до начальника управления личной охраны.
С августа 2017 года состоит в запасе.
Награжден орденом «За службу Родине», медалями «За безупречную службу» I, II, III степеней.
Напомним, 23 января Александр Лукашенко освободил Николая Корбута от должности помощника президента Беларуси по общим вопросам в связи с переходом на другую работу — заместителем государственного секретаря Союзного государства Беларуси и России.
Обсудим?