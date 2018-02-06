Лукашенко назначил нового помощника президента

Для справки:

Николай Латышенок родился в 1964 году в деревне Заборье (Миорский район).

После срочной службы в армии поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое окончил в 1988 году. В 2011-м получил диплом Академии управления при президенте.

С 1988 по 1993 год Николай Латышенок проходил службу в Вооруженных силах на территории Казахстана, а затем до 1995 года в пограничных войсках Беларуси.

В том же году перешел в Службу безопасности президента. Здесь он прошел путь от старшего офицера до начальника управления личной охраны.

С августа 2017 года состоит в запасе.

Награжден орденом «За службу Родине», медалями «За безупречную службу» I, II, III степеней.