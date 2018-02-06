Минские «Цмокi» сыграют с черногорцами за выход в плей-офф Кубка ФИБА

Решающий матч ведущий баскетбольный клуб Беларуси проведет 7 февраля в «Минск-Арене».

В середине января команды играли в Черногории и белорусский клуб проиграл 83:76. Эту разницу в 7 очков и придется отыгрывать в Минске.

Две последние игры минчане выиграли: 31 января дома у венгерского «Сольноки Олай» 86:61 и 24 января в гостях у датского «Баккен Беарз» 75:96.

«Морнар Бар» образован в 1974-м году в Баре. Главное достижение клуба — Кубок Черногории в 2004-м году.