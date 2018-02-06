На автостоянке в литовском Алитусе найден белорус в бессознательном состоянии

Поздним вечером 5 февраля на автостоянке в литовском городе Алитусе обнаружен в бессознательном состоянии гражданин Беларуси.

Фото: s13.ru

Как сообщает портал ДЕЛФИ, 5 февраля, в 22:27, в Алитусе, на стоянке для большегрузных машин, был обнаружен лежавший около тягача гражданин Беларуси — он находился в коматозном состоянии.

Мужчина был доставлен в Каунасскую больницу, где медики диагностировали у него перелом костей лица и шейного позвонка.

45-летнего пострадавшего обнаружил водитель из Польши, о чем сообщил сторожу площадки, а тот уже вызвал врачей и полицию. Ни гражданин Польши, который нашел белоруса, ни сторож не заметили в этот вечер никакой драки или конфликта.

Дверь в кабину тягача DAF, на котором приехал белорус, была открыта, внутри валялась пустая бутылка из-под водки. Предполагают, что водитель выпил лишнего, после чего выпал из кабины головой вниз, получив травмы головы.

На той же площадке полицейские обнаружили еще один тягач из Беларуси. Однако поговорить с его водителем им не удалось — он был сильно пьян.