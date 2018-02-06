Из-за аварии на теплосетях в центре Минска прервано теплоснабжение

В центре Минска произошла авария на теплосетях.

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь РУП «Минскэнерго» Михаил Юдин, 6 февраля, в 10:00, персонал филиала РУП «Минские тепловые сети» обнаружил повреждение распределительной тепловой сети (поврежден трубопровод диаметром почти 43 см 1994 года постройки).

«В настоящее время ведется откачка воды из проходного канала между тепловыми камерами. Потребители отключены в 13.30. После откачки будет проведена диагностика повреждения, задействована необходимая техника (машины, механизмы), персонал Минских тепловых сетей. О времени подключения теплоэнергии будет сообщено дополнительно, в том числе через социальные сети», — сказал Юдин.

По информации «Минскэнерго», временно отключено теплоснабжение потребителей по следующим адресам: ул. Бобруйская, 19, 21, 23; ул. Ульяновская, 39, 41; ул. Кирова, 2, 3, 4; ул. Ленинградская, 1, 1а, 3, 5; пер. Михайловский, 4; ул. Свердлова,22, 24, 26, 32; ул. Ульяновская, 32; ул. Кирова, 1; ул. Ленинградская, 10.

Теплоснабжение также отключено в административных зданиях по адресам: ул. Бобруйская, 4, 5а, 6, 7, 9, 11; ул. Свердлова, 24а, 28, 32а; ул. Кирова, 5, 8 к 1, 8 к 2, 8 к 3, 8 к 4; ул. Ленинградская, 4, 6, 14, 16, 18; пр. Независимости, 2, 4; пл. Привокзальная, 3, 5, 7; гимназия № 75, ул. Свердлова, 30; станция метро со встроенными помещениями, пр. Независимости, 6; подземный переход № 2, пл. Независимости; пригородные кассы, Привокзальная площадь.