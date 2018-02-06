До пяти лет. Гражданин Туниса может попасть в белорусскую тюрьму

Гражданину Туниса грозит до пяти лет лишения свободы за нарушение срока запрета въезда в Беларусь, сообщает пресс-служба погранкомитета.

В октябре 2017 года его задержали на белорусско-латвийской границе и депортировали с запретом въезда в Беларусь на 5 лет. Он снова прилетел в нашу страну и снова попытался попасть в Латвию. Вечером 4 февраля его задержали. Сработали датчики сигнализации.

За нарушение пограничного режима ему грозит штраф до 200 базовых величин с депортацией. За нарушение срока запрета въезда после предыдущей депортации — до 5 лет лишения свободы.