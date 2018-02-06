Замглавы МВД об избиении девушек омоновцами: «Не знаю, первый раз слышу»

Заместитель главы МВД и начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко сказал «Народной воле», что не знает об избиении девушек сотрудниками ОМОНа, но заверил, что в ведомстве просят сотрудников уважительно относиться к гражданам.

Журналистка Марина Коктыш напомнила ему об избиении девушек сотрудниками ОМОНа и предложила проводить специальные тренинги с сотрудниками ОМОНа, объяснять им, что «людей, которые не отстреливаются, не оказывают сопротивления, не стоит бить дубинками по голове, ломать им кости».

«Я таких фактов не знаю. Я не могу просматривать все сайты, и о таком факте, что в новогоднюю ночь сотрудники ОМОНа кого-то избили, первый раз слышу», — ответил Мельченко.

Он добавил, что в МВД постоянно проводят разъяснительную работу и сотрудникам спецподразделений говорят об уважительном отношении к гражданам.

«Другой вопрос, что иной раз и сами люди ведут себя неадекватно. И вы, наверное, знаете, что у каждого из нас есть не только права, но и обязанности. И что сотрудники спецподразделений имеют право применять физическую силу и спецсредства», — заключил силовик.

На вопрос, наказывали ли сотрудников ОМОНа за чрезмерную жестокость, он ответил, что «все меры взыскания применяются в соответствии с дисциплинарным уставом», но точных цифр привести не смог.