Под Берестовицей четверо мужчин позабавились на уголовное дело — перевернули на крышу чужой автомобиль

В деревне Вороны Берестовицкого района несколько местных жителей перевернули припаркованный автомобиль, нанеся машине повреждения.

Как сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома, 32-летний мужчина припарковал свой «Фиат Уно» на обочине дороги — причем, без какого-либо нарушения правил. Однако машина чем-то не приглянулась местным удальцам. Несмотря на уже недетский возраст (троим из них исполнилось по 29, одному — 19), мужчинам пришла в голову, скажем прямо, глупая идея — перевернуть авто с колес на крышу. «Фиат» — машина довольно компактных размеров, а потому хулиганам не составило особых усилий реализовать свой замысел.

Когда владелец автомобиля увидел, в каком состоянии пребывает его транспортное средство, сразу обратился в милицию. В отношении четверки возбуждено уголовное дело.