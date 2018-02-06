В Минске задержан безбилетник, забывший свой рюкзак в транспорте при бегстве от контролеров

Троллейбусный «заяц» пришел в милицию за рюкзаком, потерянным в ходе скандала с контролером. И был задержан за насилие в отношении должностного лица.

Фото: Ленинское РУВД МИнска

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 21 января, около 14.00, в троллейбусе № 24 контролер общественного транспорта попросил молодого человека предъявить билет на проезд. Пассажир передал талон, который был прокомпостирован дважды. Тогда контролер предложил нарушителю выйти на остановке «Дом быта» по проспекту Рокоссовского для оформления штрафа. Однако «заяц» оказал сопротивление сотрудникам Минсктранса — выхватив у одного из контролеров шариковую ручку, он нанес ему удары в лицо.

Сотрудники угрозыска установили личность молодого человека. 20-летний уроженец Минской области приехал в столицу устраиваться на работу и жил у родственников в микрорайоне Серебрянка.

Парень пояснил сотрудникам милиции, что подобрав талон в троллейбусе, решил им воспользоваться.

Теперь, помимо административного штрафа за безбилетный проезд, молодому человеку придется нести ответственность по ст. 366 Уголовного кодекса (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности), ему грозит до пяти лет лишения свободы.