В Минске появился еще один каток — во дворе культцентра «Корпус»

Во дворе культцентра «Корпус» (пр. Машерова, 9/8) залили каток. Он работает ежедневно с 12:00 до 21:00.

Со своими коньками покататься можно бесплатно. Можно взять коньки напрокат прямо на катке — это будет стоить 4 рубля без привязки к времени их использования.

Администрация «Корпуса» просит предварительно узнавать о наличие нужного размера коньков и бронировать их по телефону +375 44 418 20 21.

«Мы уже и не верили в то, что это случится, но всё-таки у нас получилось, и мы приглашаем всех желающих в гости. Успейте, пока каток не растаял! Изменения климата не шутки, мы убедились в этом сами», — отметили в администрации «Корпуса».