Правозащитники: политзаключенного Михаила Жемчужного избили и угрожают расправой

Политзаключенного Михаила Жемчужного, который отбывает наказание в исправительной колонии № 9 в Горках (Могилевская область), избили и угрожают расправой, пишет правозащитный сайт spring96.org.

Михаил Жемчужный. Фото: spring96.org

Правозащитникам закрытого властями центра «Весна» стало известно, что 24 января Жемчужного оставили одного в коридоре санитарной части колонии, где его избил другой заключенный. Мужчина в темных очках, в вязаных перчатках и шапке схватил политзаключенного за горло и несколько раз ударил по голове. При этом он угрожал «распустить на нитки» Жемчужного, если встретит его в колонии.

Политзаключенный пожаловался в прокуратуру Могилевской области по поводу этого происшествия.

Кроме того, по информации правозащитников, 19 января Жемчужному вынесли дисциплинарное взыскание — три дня заключения в штрафном изоляторе — якобы за неубранную пыль. Наказание было назначено в тот период, когда Жемчужный находился в помещении камерного типа (ПКТ), куда его поместили 5 января на месяц за «невыполнение законного требования представителя администрации следовать в отряд». Из ПКТ политзаключенный должен выйти 8 февраля.

Правозащитники обратили внимание на то, что с июля 2017 года администрация колонии вынесла Жемчужному 18 взысканий.

Проблемы с администрацией у него начались после отказа переходить в отряд № 13, где находятся заключенные с неформальным низким статусом. Жемчужный заявил, что отказался переходить в этот отряд ради сохранения собственной чести и репутации.

Михаил Жемчужный — бывший доцент Витебского государственного технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель. Первым в Беларуси зарегистрировал самодельный автомобиль на альтернативном топливе.

Жемчужный передавал сведения о содержании заключенных в местах лишения свободы правозащитной организации «Платформа». Был задержан в 2014 году. В июле 2015-го Витебский областной суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, и даче взятки. Правозащитника приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила ему более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.

Жемчужный содержался в колонии в Новосадах (Борисовский район, Минская область), затем в колонии № 11 в Волковыске (Гродненская область). 10 июля 2017 года политзаключенного перевели в колонию в Горках.