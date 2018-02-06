В этом году починят набережную Свислочи вдоль Коммунистической

/ Общество
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Рабочие реконструируют участок от проспекта Независимости до улицы Янки Купалы, сообщает БЕЛТА

На участке заменят все инженерные сети, укрепят береговую линию, установят парапеты, новые скамейки, светильники и урны. Пешеходную часть расширят т.н. площадками-карманами для отдыха. 

На этом отрезке набережную сделали в 1957 году. Решение реконструировать наиболее аварийные участки береговой линии приняли в 2016 году. В мае 2017 года завершили первый этап — участок возле Троицкого предместья.


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Тэги: Свислочь набережная реконструкция Город: Минск

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