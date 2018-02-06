В этом году починят набережную Свислочи вдоль Коммунистической

Рабочие реконструируют участок от проспекта Независимости до улицы Янки Купалы, сообщает БЕЛТА.

На участке заменят все инженерные сети, укрепят береговую линию, установят парапеты, новые скамейки, светильники и урны. Пешеходную часть расширят т.н. площадками-карманами для отдыха.

На этом отрезке набережную сделали в 1957 году. Решение реконструировать наиболее аварийные участки береговой линии приняли в 2016 году. В мае 2017 года завершили первый этап — участок возле Троицкого предместья.