Участковый на Ямале заморозил задержанного и закопал труп в сугроб

В Ямало-Ненецком автономном округе РФ арестован старший лейтенант полиции — он оставил задержанного в холодной камере на ночь, а затем спрятал его труп в сугроб.

Фото: u.kanobu.ru

Как сообщила порталу lenta.ru официальный представитель регионального управления Следственного комитета Елена Демьянова, 30 декабря 2017 года в участковый пункт полиции в селе Толька Красноселькупского района обратилась женщина с заявлением о том, что ее нетрезвый муж устроил дома пьяный дебош. 34-летний старший лейтенант задержал хулигана и в 23:50 поместил его в камеру административно задержанных, температура воздуха в которой составляла плюс восемь градусов.

После этого полицейский отправился домой, оставив задержанного одного запертым в помещении. Утром 31 декабря пришедший на службу участковый обнаружил, что мужчина окоченел.

«Офицер на автомобиле вывез тело погибшего за пределы населенного пункта, где спрятал в сугробе. А жене дебошира сообщил, что провел с мужчиной разъяснительную работу и отправил его домой. В дальнейшем после поступления заявления сам офицер и организовывал розыск мужчины. В результате тело было обнаружено 18 января», — сказала Демьянова.

В ходе проверки следователи установили истинные обстоятельства произошедшего, которые, среди прочего, подтверждаются записями с камер видеонаблюдения. 5 февраля полицейский был задержан, 6 февраля суд санкционировал его арест на время следствия.

11 января погибшему должно было исполниться 42 года, уточнила Демьянова. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от переохлаждения.