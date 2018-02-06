Против мозырян возбудили уголовное дело за репост видео

/ Происшествия
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Два жителя Мозыря поделились в соцсети видео с порнографией, сообщает местный телеканал.

Для возбуждения уголовного дела достаточно репоста. Его завели на двух парней — их будут судить. 

В этом году произошли два похожих случая. Жителю Светлогорска грозит до четырех лет за публикацию в своем профиле порнографического изображения. Жителя Ельска приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком.

 


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Тэги: порнография соцсети уголовное дело Город: Мозырь

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