Дама-водитель с восьмикратным превышением алкоголя задержана в Гродно

В Гродно утром 5 февраля задержали нетрезвую женщину-водителя.

Фото: gaigrodno.by

Как сообщает сайт gaigrodno.by, в поле зрения сотрудника ГАИ дама на «Ауди» попала в связи с тем, что не пропустила пешехода. У остановившего ее инспектора при разбирательстве с нарушительницей едва голова не пошла кругом — настолько силен был исходивший от нее алкогольный дух. Правда, дама наотрез отрицала употребление спиртного — объяснила, что, мол, принимала успокоительные лекарственные препараты.

В протоколе задержанная собственноручно написала следующее (с сохранением авторской орфографии): «Я нахожусь в здравом уме и трезвом рассудке. Из-за стрессового состояния имею неуравновешенность своего внутреннего состояния. Уже в течение 2-х дней употребляю волокардин, валериану, сердечные капли, ввиду того имею трезвый ум и здравый рассудок, но неуравновешенность в общении с инспекторами ГБДД».

Исследование показало, что содержание алкоголя у нарушительницы превышает предельно допустимое более чем в восемь раз. Теперь ей предстоит уплатить штраф и на три года превратиться в пешехода.