В Сморгони военком спас провалившегося под лед мальчишку

Военный комиссар Сморгонского района Леонард Гружевский спас провалившегося под лед мальчика.

Как сообщает сайт Минобороны Беларуси со ссылкой на телеканал Беларусь 4 Гродно, субботним утром 3 февраля подполковник Гружевский рыбачил на льду городского озера в Сморгони. Он обратил внимание на мальчика, который бегал по ледяной глади неподалеку от острова. В какой-то момент пацан пропал из виду, а спустя мгновение офицер понял — мальчишка провалился под лед.

«Я обратил внимание, что внезапно паренек куда-то пропал, — рассказал военком журналистам. — Смотрю, лишь черная шапка в воде, как поплавок, болтается то вверх, то вниз».

Расстояние до полыньи было приличное, а потому Гружевский рванул что было сил. По пути крикнул сидевшим над лунками рыбакам, что тонет ребенок. Но из-за острова, который перекрывал и видимость, и слышимость, его никто не услышал. Первыми к тонущему подбежали военком и один рыбак, как потом оказалось — отец ребенка. Вместе они ухватили мальчишку и резко вытащили на лед. После чего отец на руках отнес его в машину и увез домой.

Глубина в том месте, где провалился мальчик достигала около трех метров. Второкласник настолько перепугался, что не смог даже позвать на помощь. Он пытался выбраться на лед, но руки то и дело соскальзывали.

«Когда бежал к парню — не думал ни о чем, боялся не успеть, — признался Леонард Гружевский. — Уже потом, когда паренька увезли, немного трясло от волнения, ведь у самого есть дети. А мальчик провалился с той стороны острова, где не было рыбаков. И если бы не увидел его сразу, не известно, чем бы все могло закончиться».