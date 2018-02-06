Горячий чай повышает риск появления рака пищевода

Исследование на основе данных о здоровье 456 155 человек показало, что горячий чай может приводить к повышенному риску рака пищевода, усиливая вредные эффекты курения и алкоголя, сообщает портал naked-science.ru со ссылкой на Annals of Internal Medicine.

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Китайские ученые установили: обжигающе горячий чай может повысить вероятность развития рака пищевода. Рискуют любители чая, склонные к вредным привычкам — курению и употреблению спиртного в больших количествах. Вероятность появления заболевания у них в среднем была в 2–5 раз выше, чем у тех, кто не курит и не злоупотребляет алкоголем и горячими напитками.

Ученые проанализировали данные о здоровье 456 155 китайцев в возрасте от 30 до 79 лет. В работе использовали данные когортного исследования China Kadoorie Biobank, которое проводилось в 10 регионах Китая с 2004 по 2008 год. Перед началом исследования участники заполнили подробную анкету, которая включала и вопросы о чае. Люди рассказали, как часто они пьют чай, сколько чашек в день выпивают и как заваривают напиток. Также участников попросили оценить, какую температуру чая они предпочитают, по шкале от «комнатной температуры» до «обжигающе горячего».

Исследователи изучили информацию о заболеваниях участников исследования по состоянию на 2015 год. Рак пищевода развился у 1731 человека. Чаще всего заболеванием страдали те, кто пил горячий чай каждый день и в среднем выпивал более 15 граммов чистого алкоголя в день (около 20 миллилитров). Для них риск повышался в пять раз. В два раза возрастала опасность для курильщиков. Обжигающий чай оказался лишь дополнительным фактором риска — те, кто не злоупотреблял алкоголем и не курил, оказались вне опасности.

У курящих и неумеренно пьющих любителей чая развивался плоскоклеточный рак пищевода. Это злокачественное образование, возникающее из клеток эпителия — слоя, выстилающего внутреннюю поверхность пищевода. По мнению исследователей, горячая жидкость может вызывать повреждения клеток эпителия, делая их более уязвимыми для других факторов риска.

К тем же выводам ранее пришли эксперты Международного агентства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по изучению рака. По их словам, безопасная температура чая — не выше 65 °С.