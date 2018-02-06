Вечная мерзлота таит неожиданную угрозу для жизни на Земле

Исследователи обнаружили, что вечная мерзлота в северном полушарии хранит огромное количество естественной ртути, что грозит существенными последствиями для здоровья людей и экосистем во всем мире.

В новом исследовании ученые Геологической службы США в Боулдере, штат Колорадо, замерили концентрацию ртути в вечной мерзлоте на Аляске и подсчитали, сколько этого металла было накоплено в криолитозоне с момента последнего ледникового периода, сообщает moya-planeta.ru со ссылкой на Phys.org.

Исследование показывает, что такие почвы являются крупнейшим резервуаром ртути на планете, хранящим почти в два раза больше вещества, чем все остальные почвы, океан и атмосфера в совокупности.

Потепление климата может привести к оттаиванию вечной мерзлоты и высвобождению большого количества ртути, которая может потенциально затронуть экосистемы по всему миру. Ртуть накапливается в водных и наземных пищевых цепях и оказывает вредное неврологическое и репродуктивное воздействие на животных.