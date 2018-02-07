Беларусь нашла применение Бьорндалену в Пхёнчхане — 8-кратный олимпийский чемпион будет готовить лыжи

По словам старшего тренера сборной Беларуси по биатлону Юрия Альберса, в белорусской команде определись с функциями, которые будет выполнять на Олимпиаде в Пхёнчхане Уле-Эйнар Бьорндален.

Альберс подчеркнул, что тренерский штаб сборной «дает возможность Дарье Домрачевой (трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014, жена Бьорндалена) быть в комфортном состоянии».

Он также в эфире Белорусского телевидения отметил, что Бьорндален займется в основном откаткой лыж.

Напомним, после того, как 8-кратного олимпийского чемпиона не включили в состав сборной Норвегии, было принято решение о его работе в составе белорусской олимпийской команды по биатлону. МОК дал разрешение.