Беларусь нашла применение Бьорндалену в Пхёнчхане — 8-кратный олимпийский чемпион будет готовить лыжи

/ Спорт
Просмотров: 624 Комментариев: 0

По словам старшего тренера сборной Беларуси по биатлону Юрия Альберса, в белорусской команде определись с функциями, которые будет выполнять на Олимпиаде в Пхёнчхане Уле-Эйнар Бьорндален.

Альберс подчеркнул, что тренерский штаб сборной «дает возможность Дарье Домрачевой (трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014, жена Бьорндалена) быть в комфортном состоянии».

Он также в эфире Белорусского телевидения отметил, что Бьорндален займется в основном откаткой лыж.

Напомним, после того, как 8-кратного олимпийского чемпиона не включили в состав сборной Норвегии, было принято решение о его работе в составе белорусской олимпийской команды по биатлону. МОК дал разрешение.

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

Другие материалы на эту тему:
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Тэги: Олимпиада-2018 биатлон Персона: Юрий Альберс Дарья Домрачева Уле-Эйнар Бьорндален

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)