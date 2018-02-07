На выпад НТВ белорусское посольство ответило лишь дипломатической запиской в МИД РФ

Скандальное политическое ток-шоу «Место встречи. Если друг оказался вдруг?!», вышедшее в эфире российского телеканала НТВ 28 ноября 2017 года и посвященное белорусской проблематике, стало темой дипломатической записки, направленной в адрес МИД РФ.

«29 ноября 2017 г. посольством Республики Беларусь в Российской Федерации была подготовлена и направлена во Второй департамент стран СНГ МИД России non-paper, которая передана министру иностранных дел Российской Федерации Лаврову С.В. в рамках заседания Совета министров иностранных дел стран — участниц ОДКБ», — говорится в ответе, который получил из Администрации президента политолог и философ Владимир Подгол.

В передаче Александр Лукашенко был назван «гулящей женой», а его политика — подвергнута критике из-за «флирта» с Европой за счет России, пишет БелаПАН.

Подгол обратился в Генеральную прокуратуру, Администрацию президента и Александру Лукашенко с призывом защитить репутацию страны, приостановить вещание НТВ и заменить его телеканалом «Белсат». Некоторые предложения носили ироничный характер.