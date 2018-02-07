Видеофакт. В США успешно запущена ракета Falcon Heavy с автомобилем Tesla на борту

Во Флориде с мыса Канаверал во вторник, шестого февраля, была успешно запущена тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy.

Ранее ее запуск откладывался на несколько часов в связи с повышенной скоростью ветров в верхних слоях атмосферы.

Ракета оборудована тремя ускорителями и 27 двигателями, чтобы обеспечить тягу более 2 миллионов килограммов.

Как отмечается, в качестве полезного груза вместо стальных или бетонных блоков в этот раз глава компании SpaceX Илон Маск решил поместить в ракету электромобиль Tesla, за рулем которой будет сидеть манекен Starman.

