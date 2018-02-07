В столице белорусского юмора пенсионер зарезал племянника

Трагедия произошла в деревне Малые Автюки (Калинковичский район), которую из-за республиканского фестиваля «Автюки» называют столицей белорусского юмора.

Как сообщили сегодня правоохранители, пятого февраля около 18 часов в своем доме с колото-резаными ранами тела был обнаружен труп 42-летнего мужчины.

По предварительным данным, местного жителя в ссоре, после совместного распития спиртных напитков, зарезал проживающий совместно 66-летний дядя.

В настоящее время пенсионер задержан. Ведется следствие.