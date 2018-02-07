Порно с голливудскими актрисами поставили на поток

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Многие голливудские звезды, не подозревая ничего плохого, могут превратиться в настоящих порнолегенд.

Как сообщается, с помощью нейросетей порноролики с участием знаменитостей стали продаваться на имиджборде Reddit.

В конце января на сайте появился специальный подраздел, где любой желающий может оставить свой заказ на изготовление «фильма для взрослых».

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В правилах пользования указано, что потребитель должен составить описание ролика, назвать свою цену (оплата производится только в криптовалюте), а также предоставить изображения знаменитости, которая станет главной героиней порноролика.

За неделю на подраздел подписались более 200 человек, некоторые из них уже успели оставить заявки.

Алгоритм создания ролика достаточно прост: специальная нейросеть автоматически накладывает лица знаменитостей на видео с настоящими порноактерами, пишет lenta.ru.


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Тэги: порно секс Город: Голливуд

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