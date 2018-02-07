В январе ЗВР Беларуси сократились на 840 млн долларов

За январь 2018 года золотовалютные резервы Беларуси снизились на 837,9 млн долларов (на 11,5%) и на 1 февраля, по предварительным данным, составили 6 млрд 477,4 млн долларов.

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Как пояснили в управлении информации Нацбанка, снижение уровня ЗВР по итогам января обусловлено плановым погашением внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте примерно на 1,4 млрд долларов, из которых 835,8 млн долларов составили обязательства Республики Беларусь по государственным облигациям, размещенным на международном финансовом рынке, пишет БелаПАН.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Нацбанком и Минфином облигаций, номинированных в иностранной валюте. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

За 2017 год золотовалютные резервы Беларуси в определении стандарта МВФ увеличились на 2,4 млрд долларов (на 48,5%) до 7 млрд 315,3 млн долларов США (в эквиваленте).

В целом на погашение и обслуживание внешнего государственного долга Беларусь в 2018 году должна направить 3,1 млрд долларов. Основные выплаты связаны с валютными обязательствами перед Россией и инвесторами, которые ранее купили белорусские евробонды.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем ЗВР Беларуси на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд долларов.