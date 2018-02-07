СК завершил расследование дела о серии изнасилований и убийстве

Четверых жителей Полоцкого района обвиняют в серии изнасилований и убийстве несовершеннолетней девушки, которые были совершены в Полоцке и Новополоцке.

Как сообщили в Следственном комитете, роль обвиняемых в противоправных действиях была разной.

Действия 53-летнего главного фигуранта, который, исходя из материалов дела, является организатором ОПГ и автором идеи совершения преступлений с использованием нейролептиков, квалифицированы следствием по статьям «убийство», «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера», «разбой», «похищение человека».

Его 37-летнему товарищу предъявлены обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и похищении человека.

35-летнему полочанину, который указал место захоронения девушки, инкриминировано убийство и покушение на изнасилование.

Еще один обвиняемый — 52-летний мужчина. Его действия квалифицированы как насильственные действия сексуального характера, разбой и хулиганство.

Все они ранее привлекались к уголовной ответственности.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд, который и должен поставить точку в этой истории.