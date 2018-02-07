Фотофакт. В олимпийском Пхёнчхане поднят флаг Беларуси

В среду, 7 февраля, в олимпийской деревне в южнокорейском Пхёнчхане был поднят флаг Беларуси.

Как сообщили в пресс-службе НОК нашей страны, мероприятие провел мэр деревни Сеун Мин Рю. В церемонии участвовали белорусские спортсмены и представители официальной делегации.

Фото НОК Беларуси

По словам трехкратной олимпийской чемпионки Сочи Дарьи Домрачевой, «видя, как поднимается наш флаг мы ощущаем поддержку всей страны».

Фото НОК Беларуси

Более эмоционально высказался сторожил белорусской команды Сергей Долидович: «Когда флаг поднимается, «мурашки» всегда по телу бегут».

Напомним, Олимпиада-2018 начнется уже в эту пятницу, 9 февраля.