Фотофакт. В олимпийском Пхёнчхане поднят флаг Беларуси

/ Спорт
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В среду, 7 февраля, в олимпийской деревне в южнокорейском Пхёнчхане был поднят флаг Беларуси.

В олимпийском Пхёнчхане поднят флаг Беларуси

Как сообщили в пресс-службе НОК нашей страны, мероприятие провел мэр деревни Сеун Мин Рю. В церемонии участвовали белорусские спортсмены и представители официальной делегации.

В олимпийском Пхёнчхане поднят флаг Беларуси
Фото НОК Беларуси

По словам трехкратной олимпийской чемпионки Сочи Дарьи Домрачевой, «видя, как поднимается наш флаг мы ощущаем поддержку всей страны».

В олимпийском Пхёнчхане поднят флаг Беларуси
Фото НОК Беларуси

Более эмоционально высказался сторожил белорусской команды Сергей Долидович: «Когда флаг поднимается, «мурашки» всегда по телу бегут».

Напомним, Олимпиада-2018 начнется уже в эту пятницу, 9 февраля.

 


Сюжет: Олимпиада в Пхенчхане

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Тэги: Олимпиада-2018 Персона: Дарья Домрачева Сергей Долидович Сеун Мин Рю Город: Пхенчхан

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