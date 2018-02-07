Фотофакт. В олимпийском Пхёнчхане поднят флаг Беларуси
В среду, 7 февраля, в олимпийской деревне в южнокорейском Пхёнчхане был поднят флаг Беларуси.
Как сообщили в пресс-службе НОК нашей страны, мероприятие провел мэр деревни Сеун Мин Рю. В церемонии участвовали белорусские спортсмены и представители официальной делегации.
По словам трехкратной олимпийской чемпионки Сочи Дарьи Домрачевой, «видя, как поднимается наш флаг мы ощущаем поддержку всей страны».
Более эмоционально высказался сторожил белорусской команды Сергей Долидович: «Когда флаг поднимается, «мурашки» всегда по телу бегут».
Напомним, Олимпиада-2018 начнется уже в эту пятницу, 9 февраля.
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