Милиция прокомментировала облаву на рынке «Лебяжий»

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома подтвердили задержание группы иностранцев на столичном рынке «Лебяжий» 6 февраля.

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О задержании порталу tut.by сообщили очевидцы, по словам которых, днем во вторник люди в штатском ходили между фур, где продают овощи, отлавливали продавцов и отводили их в милицейский автозак. Было задержано около десяти человек.

Как сообщил БелаПАН представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Кирилл Мойсеня, проверку на «Лебяжьем» проводили сотрудники департамента по гражданству и миграции — они проверяли документы у иностранцев.

«Это нормальное явление в целях установления личности. Такие проверки периодически проходят», — добавил Мойсеня.

При этом он не стал отвечать на вопрос, сколько человек задержано и какие меры в их отношении приняты.

В администрации ТД «Ждановичи», на территории которого расположен «Лебяжий», подтвердили, что подобные проверки проводятся периодически.

По данным ГУВД, в 2017 году только в рамках операции «Нелегал», которая проходила 27—30 сентября, к административной ответственности в Минске привлекли 500 иностранцев, из них 33 решили депортировать. Оформлено штрафов на 33 тысячи долларов.