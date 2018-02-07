Украина в ПАСЕ поднимет вопрос нелегитимности выборов в Крыму

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что во время ближайших заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы и НАТО украинская делегация планирует поднять вопрос нелегитимности выборов президента РФ в Крыму.

«Накануне выборов президента РФ на оккупированном полуострове происходит насильственная паспортизация граждан Украины, чтобы заставить их голосовать на нелегитимных выборах. Невозможно выбирать президента России на украинской территории», — приводит УНИАН слова Геращенко.