В Бресте «Фольксваген» на переходе сбил 11-летнего школьника

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 11-летний ребенок произошло во вторник, шестого февраля, в Бресте на переулке Брестских дивизий.

В Брест «Фольксваген» на переходе сбил 11-летнего школьника

Как сообщили в УГАИ Брестской области, примерно в 19:20 23-летний брестчанин на «Фольксвагене-Джетте» на регулируемом перекрестке при повороте налево сбил малолетнего пешехода.

В ГАИ подчеркнули, что и водитель, и ребенок двигались на разрешенный сигнал светофора.

В результате аварии школьник получил травмы и был доставлен в Брестскую детскую областную больницу.


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Тэги: ДТП Город: Брест

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