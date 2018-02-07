В Бресте «Фольксваген» на переходе сбил 11-летнего школьника

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 11-летний ребенок произошло во вторник, шестого февраля, в Бресте на переулке Брестских дивизий.

Как сообщили в УГАИ Брестской области, примерно в 19:20 23-летний брестчанин на «Фольксвагене-Джетте» на регулируемом перекрестке при повороте налево сбил малолетнего пешехода.

В ГАИ подчеркнули, что и водитель, и ребенок двигались на разрешенный сигнал светофора.

В результате аварии школьник получил травмы и был доставлен в Брестскую детскую областную больницу.