Весной Беларусь и Россия могут подписать Соглашение о взаимном признании виз

На пресс-конференции в Минске посол России в Беларуси Александр Суриков заявил, что Соглашение между Беларусью и Россией о взаимном признании виз может быть подписано в апреле-мае этого года.

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«МИДы России и Беларуси совместно с другими заинтересованными ведомствами продолжают разработку соглашения о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом граждан третьих стран на территорию союзного государства», — цитирует БелаПАН Сурикова.

По его словам, консультации экспертов по этому вопросу продолжаются. «В конце января белорусская сторона передала доработанный проект соглашения и предложила провести в Минске очередной раунд консультаций. Мне кажется, он будет последним. Констатируем, что проект находится в высокой степени готовности», — заявил российский посол и подчеркнул, что после принятия соглашения никаких виз гражданам двух стран не понадобится.

Вопрос о взаимном признании виз с РФ рассматривался 11 января на совещании у Александра Лукашенко. Президент поставил задачу в течение 2018 года урегулировать разногласия в пограничной сфере с Россией.

«Белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, «самой странной границы в Европе», — сказал он. — Российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем — на авиа- и железнодорожном».