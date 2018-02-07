Стали известны названия новых станций минского метро

Столичные власти определились с названиями новых станций Минского метрополитена. Соответствующее решение Мингорисполкома было опубликовано на Национальном правовом портале.

Как отмечается, станция, расположенная на пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа, будет называться «Політэхнічная» (по-русски — «Политехническая»); станция на пересечении улиц Орловской и Гая — «Кіеўскі сквер» («Киевский сквер»); станция на пересечении улицы Ольшевского и проспекта Пушкина — «Альшэўская» («Ольшевская»); станция на пересечении улицы Притыцкого с проспектом Пушкина — «Цівалі» («Тивали»); станция на пересечении улиц Харьковская/Пономаренко с проспектами Пушкина и Жукова — «Тучынка» («Тучинка»); станция на пересечении улицы Уманской с просп. Дзержинского — «Берасцейская» («Берестейская»); станция в районе ж/д станции «Столичная» — «Лакаматыўная» («Локомотивная»); станция на пересечении улицы Проектируемая №3 с продлением улицы Жуковского — «Праспект Міру» («Проспект Мира»); станция в районе ж/д станции «Минск-Южный» — «Козырава» («Козырево»).

Планируется, что протяженность четвертой линии метро составит 25,4 км. Здесь собираются построить 17 станций, из них шесть образуют пересадочные узлы с остальными ветками (в районе станций метро «Площадь Бангалор», «Академия наук», «Тракторный завод», «Аэродромная», «Михалово» и «Пушкинская»). На линии намечено сооружение двух метродепо (в промзонах тракторного завода и улицы Ольшевского).

Сроки начала строительства четвертой ветки пока не называют.