Жителя Воронова будут судить за убийство матери мечом

Несовершеннолетний убил свою мать 1977 года рождения самодельным мечом 19 сентября. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела — его направили в суд. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Спустя шесть дней после убийства об исчезновении женщины рассказала ее коллега. Милиция отправилась к ней домой и обнаружила там подростка. Он рассказал, что убил свою мать и объяснил где спрятал тело.

Орудием убийства признали самодельный меч. Парень пошел на это после конфликта.

Следствие определило, что в момент совершения убийства в состоянии аффекта он не находился. На него завели уголовное дело, которое направили в суд.