Продукцию белорусского мясокомбината запретили ввозить в Россию

Россельхознадзор пополнил список предприятий Беларуси, которым запрещены поставки продукции животноводства.

Строение ООО «ЭкспортАльфаГрупп».

В службе сообщили, что обнаружили листерии в говядине, выработанной на ООО «ЭкспортАльфа групп» из Оршанского района. Предприятие занимается убоем и переработкой крупного рогатого скота, производством мяса и мясопродуктов. Фирма — частная, хозяин — москвич. В июле ее продукцию уже запрещали ввозить в Россию.

В режим усиленного лабораторного контроля перевели поставки продукции Ошмянского мясокомбината. В его говядине обнаружили остатки антибиотиков тетрациклиновой группы.