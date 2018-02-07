На Олимпиаде-2018 белорусов больше всего интересуют биатлон, хоккей и фигурное катание

Во время зимних Игр в Пхенчхане жители Беларуси активнее всего будут следить за соревнованиями по биатлону, хоккею и фигурному катанию. К таким выводам пришел Яндекс на основе анализа поисковых запросов белорусов об Олимпиаде.

Наибольший интерес у белорусов вызывают соревнования по биатлону. Этот вид спорта по количеству запросов в два раза популярнее, чем хоккей, и в 15 раз, чем фигурное катание. Меньше всего белорусов интересуют лыжное двоеборье, санный спорт и сноубординг.

Основное внимание жителей Беларуси будет сосредоточено на Дарье Домрачевой. На втором и третьем местах по популярности среди спортсменов партнеры Дарьи по команде Надежда Скардино и Ирина Кривко.