Главный минский небоскреб доверили строить итальянцам

Генеральным подрядчиком многофункционального комплекса «Газпром Центр» стала компания Codest из Италии, сообщает Minsknews.by со ссылкой на заказчика строительства — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Codest входит в строительный холдинг Rizzani De Eccher, который существует с 1831-го года. Среди прочего компания реставрировала Центральный железнодорожный вокзал в Милане, исторические объекты в Венеции, главный офис банка «Интеза Санпаоло» в Турине, Великую мечеть в Абу-Даби, отель Radisson Blu в Киеве, «ВТБ Арену» в Москве.

Строительство самого высокого здания Минска начали в 2015-м году, но в августе 2016-го прекратили. Работы восстановили в апреле 2017-го.