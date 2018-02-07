В центре Минска восстановлено теплоснабжение зданий

Теплоснабжение всем ранее отключенным потребителям в районе Михайловского сквера в центре Минска было восстановлено седьмого февраля в 03:30, сообщила пресс-служба РУП «Минскэнерго».

Напомним, шестого февраля в 10 часов персонал филиала «Минские тепловые сети» РУП обнаружил повреждение распределительной тепловой сети (был поврежден трубопровод диаметром почти 43 см 1994 года постройки). Потребители были отключены в 13:30.

Без отопления и теплой воды временно оставались жители ряда домов по улицам Бобруйская, Ульяновская, Кирова, Ленинградская, Свердлова, а также ряд административных зданий около Привокзальной площади и площади Независимости.

Фото РУП «Минскэнерго»