Суриков собирается посмотреть в Беларуси комедию «Смерть Сталина»

Глава российской дипломатической миссии в Беларуси Александр Суриков сообщил, что собирается посмотреть в Беларуси комедийный фильм «Смерть Сталина».

Лента «Смерть Сталина» британского режиссера Армандо Ианнуччи был лишен прокатного удостоверения в России. В Беларуси также была приостановлена продажа билетов, однако в итоге Министерство культуры не нашло в фильме ничего противозаконного.

Как заявил Суриков 7 февраля на пресс-конференции в Минске, история борьбы за власть после смерти Сталина, которая в комедийной форме показана в фильме, «хорошо известна, описана в различных исторических и неисторических источниках».

«Я не знаю, почему Минкульт России сначала выдал лицензию на кинопрокат, а затем ее изъял. Но не вижу в этом ничего смертельного», — сказал он.

«Фильм не видел, надеюсь, что посмотрю его в Беларуси. Возможно, он сделан в форме гротеска, возможно, кого-то цепляет из родственников ныне живущих людей, которые тогда боролись за власть. Это я не исключаю», — отметил Суриков.

Дипломат сказал, что в фильме говорится об истории Советского Союза, а не России и не Беларуси. «Это история нашей страны, в которой мы вместе жили. В истории всякое бывало», — добавил дипломат.