Сразу семь белорусских коллективов выступят на юбилейном Tallinn Music Week

Shuma, Port Mone и «Петля пристрастия» возглавят делегацию из семи белорусских музыкальных коллективов, которые выступят на десятом Tallinn Music Week 2018 — одном из главных городских фестивалей Европы.

Мероприятие пройдет в столице Эстонии со 2 по 8 апреля. Его ядром являются трехдневный музыкальный фестиваль (5-7 апреля), ежегодно собирающий более 30 тысяч зрителей и 250 артистов со всего мира, а также двухдневная профессиональная конференция Creative Impact (6-7 апреля).

Среди международных участников музыкальной программы этого года исландец Högni (участник знаменитых Gus Gus) с сольной программой, финские легенды экспериментальной музыки Ismo Alanko и Kimmo Pohjonen, американские архитекторы «третьей волны ска» The Toasters, шведский женский панк-коллектив The Magnettes, 19-летняя британка Suzi Wu.

Эстонских артистов поведут за собой уже известные на международном уровне Trad Attack!, Mart Avi, Ajukaja & Andrevski.

В этом году организаторы Tallinn Music Week получили заявки на участие от 1450 артистов из 53 стран. По итогам отбора Беларусь будут представлять Shuma (фолк/электроника), Port Mone (инструментальная музыка), «Петля пристрастия» (рок), «Бакей & Какора» (хип-хоп/электроника), «Союз» (инди-поп), Aslamin (электроника) и Dzeahel (лаундж).

Для большинства из них это первый выезд на европейские шоукейс-фестивали. Партнером мероприятия в Беларуси является проект Experty.by.

«Думаю, это не только самая большая, но и самая сильная делегация белорусских артистов за все годы участия вашей страны в Tallinn Music Week. Здесь есть и опытные артисты, у которых уже есть в активе успешные выступления в Европе, и совсем молодые, для которых это первый серьезный выезд. При этом шансы на успех есть у всех», — отметил программный директор фестиваля Раймонд Пылдмаа.

Помимо платных концертов и конференции на протяжении фестивальной недели со 2 по 8 апреля гостей ждет обширная программа активностей, включая бесплатные концерты, лекции и выставки, а также дизайн-маркет и специальный выбор кафе и ресторанов.

Подробная информация о программе мероприятия и все виды билетов — на официальном сайте www.tmw.ee.