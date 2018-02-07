«Биткоин превысит 40 тысяч». Эксперты спрогнозировали изменения на крипторынке

Несмотря на падение основной криптовалюты — биткоина — многие лидеры блокчейн-отрасли и инвесторы оптимистично смотрят на будущее рынка и полагают, что 2018 год будет столь же феноменальным для него, как и прошлый, сообщает Аltstake.io. Ресурс привел данные двух отчетов, итоговый прогноз обоих —​ положительный.

Инвестиционная фирма Fundstrat's Tom Lee рекомендует вливать финансы в криптовалюты, «даже если еще остается возможность снижения (курса)». По ее прогнозу к середине 2018 года цена биткоина достигнет 20 тысяч долларов, а к концу года — 25 тысяч.

Finder.com привел мнения девяти известных финтех-инвесторов, чтобы узнать их прогнозы для криптовалюты на 2018 год. В опрос включили более десятка популярных криптовалют.

Согласно опросу, биткоин будет стоить почти 15 тысяч долларов к марту, а к концу года его цена превысит 43 тысячи. Самый большой рост эксперты ждут от кардано — плюс 1670%; ее курс достигнет 11 долларов.

«Мы увидим рост биткоина вместе с другими альткоинами. Юзабилити этого нового класса активов продолжает оставаться препятствием. Поскольку мы находим больше возможностей использовать криптовалюту для оплаты гамбургеров и аренды, мы увидим постоянный всплеск ценности по всем направлениям — мы действительно находимся на начальных этапах», — сказала Джен Грейсон, генеральный директор Neureal Network, которую назвали «одной из восьми успешных женщин в крипто» по версии Chipin.

Сегодня биткоин стоит 8,2 тысячи долларов, эфириум — 830 долларов, лайткоин — 153 доллара, кардано — 0,4 доллара. Самый большой суточный рост среди них у лайткоина — плюс 31%.