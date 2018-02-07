Калининградские «Искандеры» достают до Минска, Варшавы, Вильнюса и Риги

Россия разместила в Калининградской области ракетные комплексы «Искандер». Delfi.lt сообщает, что на их прицеле — Литва, Латвия и большая часть Беларуси и Польши.

Источник: Propagandos detektyvai, Литва

Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов прокомментировал кратко: «Разместили мы, и что теперь?».

Разговоры о размещении комплексов в Калининградской области шли в течение 10 лет. Сначала их связывали с созданием американской, а сейчас «натовской» инфраструктуры у границ России. Не случайно, на вопрос, следует ли странам Балтии бояться размещения ракетных комплексов, депутат заявил: «Им нужно всего бояться, потому что размещение иностранной инфраструктуры автоматически попадает в перечень ударов, подлежащих первоочередному уничтожению».

Кремль постоянно подчеркивает, что размещение двусторонних батальонов НАТО в странах Балтии и Польше представляет угрозу национальной безопасности России и на это последует ответ. Совсем неважно, что батальоны НАТО были размещены после военной агрессии России в 2014 году против Украины и как реакция на участившиеся учения российских войск у границ.

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер подчеркнула, что Альянс озабочен появлением такого дестабилизирующего оружия. «Я хочу подчеркнуть, что НАТО все видит, поэтому важно сохранить это внимание, располагать мощностями для сдерживания и обороны в регионе», — сказала она.

Два года назад министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль подчеркнул, что размещение «Искандеров» в Калининграде на постоянной основе «вызовет озабоченность у Берлина и осложнит усилия обеспечения безопасности в Европе».