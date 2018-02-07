Новый прогноз: белорусы завоюют на Олимпиаде в Пхёнчхане три серебра и одну бронзу

Чем ближе зимняя Олимпиада в Пхёнчхане, тем больше будет прогнозов по поводу выступлений атлетов.

Свой расклад на Игры-2018, которые откроются в пятницу, девятого февраля, сделало авторитетное информагентство The Associated Press.

По его прогнозам, белорусскіе спортсмены завоюют четыре награды: три серебряные и одну бронзовую.

Так, медали «светят» нам в биатлоне и фристайле.

Эксперты агентства делают ставку в женской индивидуальной гонке на Надежду Скардино (серебро) и Дарью Домрачеву (бронза). Победить по их мнению должна немка Лаура Дальмайер.

Также, по их мнению, на вторую ступень пьедестала почета поднимутся белорусские «лыжные акробаты»: Антон Кушнир (в борьбе за медали пропустит вперед лишь россиянина Максима Бурова и опередит украинца Александра Абраменко) и Анна Гуська (в женских соревнованиях золото достанется китаянке Ксю Ментао, а бронза завоюет австралийка Лидия Лассила).

Напомним, по прогнозам агентства Gracenote, специализирующееся на обработке статистических данных в спорте, на Олимпиаде-2018 белорусские атлеты лишь дважды поднимутся на подиум.