Просто совпало. В Минске сделали копию Rolex

Минский завод «Луч» сделал похожие на Rolex Submariner часы, сообщает Euroradio.fm.

Начальник отдела продаж ОАО «Минский часовой завод» Василий Желдак сказал, что при создании модели №929537391 они не ориентировались на других производителей, а совпадение дизайна назвал «непредумышленным».

«Модель создавалась без оглядки на какие-то существующие модели у известных брендов. Это довольно популярный дизайн. Но даже если они и похожи на Rolex, то, я думаю, не только на них. Это как сравнивать автомобили, у них четыре колеса и принцип у всех одинаковый. Насчет лицензии мы как-то даже и не думали. Совпадение каких-либо деталей абсолютно неумышленное», — заверил представитель минского завода.