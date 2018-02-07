Столетие комсомола в Беларуси будут праздновать на государственном уровне

29 октября 2018 года будет отмечаться столетие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). В Беларуси эту дату будут отмечать на государственном уровне. Правопреемником ВЛКСМ в нашей стране считается БРСМ.

6 февраля распоряжением премьер-министр создан республиканский оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных столетию ВЛКС.

Возглавил оргкомитет министр образования Игорь Карпенко — бывший первый секретарь Коммунистической партии Беларуси. В состав оргкомитета так же вошли первый секретарь ЦК БРСМ Андрей Беляков, первый заместитель министра культуры Ирина Дрига, первый заместитель министра спорта и туризма Вячеслав Дурнов, заместитель министра информации Павел Легкий, председатель ФПБ Михаил Орда, член Совета Республики Ирина Старовойтова, а также зампреды облисполкомов и первые секретари областных комитетов БРСМ.

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий, посвященных столетию ВЛКСМ. При необходимости оргкомитет имеет полномочия привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.