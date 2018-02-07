В Минске будут судить россиянина, разводившего курьеров интернет-магазинов

В Минске завершено расследование дела об ограблении курьера.

Фото: phonempire.ru

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова, обвиняемый вечером 15 ноября 2017 года в одном из домов по улице Кузьмы Чорного в столице похитил у 46-летнего курьера коммерческого предприятия фотоаппарат Canon стоимостью более 6.300 рублей.

Курьер приехал по назначенному адресу на автомобиле, в котором и состоялась встреча с покупателем, оформившим заявку через интернет-магазин. Заказчик, держа в руках фотоаппарат под предлогом сверки заводского номера с данными в документах, попросил подняться к нему в квартиру, чтобы проверить работу камеры. Когда курьер зашел в помещение, мошенник закрыл за ним дверь на ключ и скрылся.

Оказавшийся в западне курьер по мобильному телефону сообщил о случившемся на спецлинию 102. Прибывший к квартире сотрудник милиции установил, что она — съемная. Через 20 минут вызванная на место арендодатель открыла дверь.

Женщина рассказала, что на протяжении нескольких дней сдавала квартиру нанимателю, который не предоставил ей паспорт. Мужчина пояснял, что является жителем Гомеля, а документы находятся у начальника.

Сорокалетний похититель в действительности оказался гражданином России, приехавшим в Беларусь 11 ноября. Несколько дней он проживал в хостеле, оформившись на чужое водительское удостоверение с фотографией человека, похожего на него. Там же его и задержали с похищенным фотоаппаратом.

В ходе следствия установлено, что за несколько часов до похищения фотоаппарата Саnon обвиняемый попытался по аналогичной схеме завладеть техникой стоимостью свыше 6.600 рублей у другого курьера, однако тот оказался более осторожным.

Действия россиянина квалифицированы по ч. 3 ст. 206 Уголовного колекса (грабеж, совершенный повторно, в крупном размере), ч. 1 ст. 380 УК (использование заведомо подложного документа). Он взят под стражу.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.