Forbes опубликовал первый рейтинг крипто-богачей

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Издание опубликовало рейтинг на своем сайте. Его возглавил основатель криптовалютной платформы Ripple американец Крис Ларсен с примерным состоянием в 7,5-8 млрд долларов.

В первой тройке также миллиардеры канадец Джозеф Любин и китаец Чанпэн Чжао.

Из стран-соседей Беларуси в рейтинге только россияне: на 13-м месте — сооснователь BitFury Валерий Вавилов, на 17-м месте — создатель валюты Ethereum Виталий Бутерин.

Финансово-экономический журнал Forbes носит фамилию основателя — Берти Чарльза. Его первый выпуск вышел в 1917 году. Он известен регулярными рейтингами богатых людей. В Беларуси такие составляет деловой портал Ej.by

 


Сюжет: Криптовалюта

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Тэги: криптовалюта Forbes Персона: Крис Ларсен Джозеф Любин Чанпэн Чжао Валерий Вавилов Виталий Бутерин

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