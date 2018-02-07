Суриков: основные проблемные вопросы в российско-белорусских отношениях сняты

В 2017 году основные проблемные вопросы в российско-белорусских отношениях были сняты, заявил на пресс-конференции 7 февраля в Минске посол России в Беларуси Александр Суриков.

Говоря о развитии двустороннего сотрудничества в 2017 году, дипломат отметил рост взаимного товарооборота на 24%.

«Развязаны наконец-то наши, иногда или достаточно регулярно ранее случавшиеся, газово-нефтяные споры. Мы пришли к консенсусу. Приняли документ по этому вопросу. Все разногласия сняты, и сегодня никаких препятствий для поставок газа в Беларусь по согласованным ценам нет. Никаких споров при поставках нефти нет», — добавил Суриков.

«Не услышал я в прошлом году и серьезной напряженности в работе надзорных органов», — подчеркнул дипломат. По его мнению, в 2017 году «исчезла политизация вопроса» претензий к качеству белорусской пищевой продукции, возникающих со стороны Россельхознадзора, а санитарные органы обеих стран занялись обеспечением безопасности и сохранения здоровья граждан.

Последний белорусско-российский нефтегазовый конфликт, который тянулся больше года, был разрешен в апреле 2017 года на уровне президентов. Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о формуле по цене на газ до 2019 года, по нефти — до 2024 года. Была также достигнута договоренность о восстановлении годового объема поставок российской нефти в Беларусь до 24 млн тонн в год.