Фирма «АйПауэр» обвинила в клевете одного из противников строительства под Брестом аккумуляторного завода

Милиция проверяет, содержалась ли клевета в выступлении одного из противников строительства аккумуляторного завода под Брестом.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, проверка проводится в отношении жителя Брестского района Демьяна Лепесевича, который выступал и задавал вопросы 15 января на встрече в Тельмовском сельском доме культуры в Брестском районе по поводу строительства завода. «2 февраля Лепесевича вызывали в Брестский РОВД, где он отказался давать объяснения», — дополнил правозащитник.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко пояснил БелаПАН, что 26 января в Брестский РОВД поступило обращение от руководства ООО «АйПауэр» по поводу ложной информации и фотографии, не соответствующей действительности. Сейчас по этому заявлению проводится проверка.

Некоторыми подробностями встречи поделился и правозащитник Кисляк. «Я был на этой встрече в Тельмовском сельском доме культуры и могу сказать, что на ряд вопросов чиновники и представители завода не могли дать внятный ответ, также их ловили на неточностях, — отметил правозащитник. — К сожалению, руководство завода вместо конструктивного общения с населением выбрало путь запугивания людей, чтобы они прекратили выступления против строительства их предприятия».

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик строительства — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Брестского района и Бреста считают, что это предприятие угрожает их здоровью, и подписываются за приостановление строительства. На сайте противников строительства stopzavod.by сообщается, что подписалось уже почти 30 тыс. человек.

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