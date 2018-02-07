В ближайшее время на самых загруженных улицах Минска появятся платные парковки, сообщил на пресс-конференции 7 февраля директор госучреждения «Парковки столицы» Олег Лещинский.

По его словам, особое внимание будет уделено самому проблемному Центральному району. «Платные парковки в городе пользуются популярностью», — сказал Лещинский. При этом, добавил он, людям важно рассказать, что главное сегодня не собрать деньги с машино-мест, а наладить систему, организовать парковки так, чтобы от стоящих вдоль обочин машин разгрузились улицы, в том числе въезды во дворы.

«В ближайшее время платные зоны появятся на самых загруженных улицах столицы, — сказал Лещинский. — Это — улицы К.Маркса, Кирова, Свердлова, Ульяновская, Академическая, Петруся Бровки, Платонова, Кузьмы Чорного, Сухая, Короля».

Принцип работы любой парковки — предполагаемая постоянная загруженность на 80-85%, чтобы еще около 20% машино-мест было свободно, сообщил он. «Это дает уверенность в том, что, приехав в тот или иной район, человек без труда припаркует автомобиль на короткое время», — отметил Лещинский.

По его словам, сегодняшняя задача — убедить граждан отказаться от длительной, т.н. офисной, парковки, на 8-10 часов в центре столицы.

Сейчас в столице работает 39 парковок на 2,5 тыс. машино-мест. 5 февраля в тестовом режиме начала работать платная парковка на ул. К.Маркса. До конца нынешнего года планируется увеличить количество парковок до 70 на 5-7,5 тыс. машино-мест, а до конца 2020-го предполагается обеспечить город платными парковками на 20-25 тыс. машино-мест в границах второго транспортного кольца.

На вопрос, как формируются тарифы на парковку, Лещинской привел опыт стран Балтии, Украины, России и, в частности, Москвы, где работает система городского ценового зонирования: самые дорогие места — в центре.

Однако, отметил он, каждая парковка в городе уникальна. Сейчас в Минске разрабатывается «паспорт парковки», в котором один из разделов предусматривает в виде графиков и математических расчетов, какая ценовая политика должна быть на той или иной автостоянке.

С конца декабря 2017 года в Минске действуют следующие тарифы: 1 рубль за час парковки на уличной дорожной сети открытого типа, 2 рубля — на крытой, оборудованной шлагбаумом. В Верхнем городе первый час стоит 5 рублей, второй и последующие — 2 рубля. Все перечисляемые на парковку деньги идут в бюджет города.

Фото: yarmarka-mos.ru