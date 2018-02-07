Товарооборот белорусской биржи вырос в январе на 11%

В январе 2018 года на Белорусской универсальной товарной бирже заключили почти 30 тысяч сделок примерно на 130 млн долларов — это на 11 процентов больше, чем год назад. Об этом ообщает Belta.by со ссылкой на пресс-секретаря Романа Янива.

Самый большой вклад в оборот внесла торговля металло- и лесопродукцией — примерно по 50 млн долларов. На сумму около 25 миллионов на бирже продали продукцию сельского хозяйства, но она лидирует по росту — плюс 22 процента, чем в 2017 году.

На БУТБ аккредитованы почти 19 тысяч компаний. Примерно пятая их часть — зарубежные, из 59 стран мира.