Товарооборот белорусской биржи вырос в январе на 11%

/ Экономика
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В январе 2018 года на Белорусской универсальной товарной бирже заключили почти 30 тысяч сделок примерно на 130 млн долларов  это на 11 процентов больше, чем год назад. Об этом ообщает Belta.by со ссылкой на пресс-секретаря Романа Янива.

Самый большой вклад в оборот внесла торговля металло- и лесопродукцией — примерно по 50 млн долларов. На сумму около 25 миллионов на бирже продали продукцию сельского хозяйства, но она лидирует по росту — плюс 22 процента, чем в 2017 году. 

На БУТБ аккредитованы почти 19 тысяч компаний. Примерно пятая их часть — зарубежные, из 59 стран мира.


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Тэги: БУТБ Белорусская универсальная товарная биржа биржа Персона: Роман Янив

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