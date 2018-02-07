Находящийся в розыске россиянин пытался вылететь из Минска по поддельному паспорту

В национальном аэропорту Минск находящийся в розыске россиянин пытался по паспорту гражданина Молдовы вылететь в Эмираты.

Как сообщает Государственный пограничный комитет Беларуси, 6 февраля в аэропорту был задержан при попытке вылететь рейсом «Минск — Абу-Даби» мужчина, представившийся гражданином Молдовы. У пограничников вызвали сомнения его документы — в паспорте была заменена страница с установочными данными.

Задержанный признался, что на самом деле он — гражданин России. А прибегнуть к поддельному документу 25-летний иностранец решил, в связи с тем, что находится в межгосударственном розыске — правоохранительные органы подозревают его в незаконном обороте наркотиков.

В отношении россиянина начат административный процесс — он обвиняется в нарушении государственной границы и правил пребывания в Беларуси. Не исключено, что будет возбуждено и уголовное дело.